Собянин: силы ПВО уничтожили четыре дрона, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили четыре дрона, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По данным градоначальника, на месте обломков беспилотников работали специалисты экстренных служб. Они устраняли последствия вражеских атак.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в сообщении.

Сегодня утром Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА над российскими регионами. Большая часть из них (16) была сбита в небе над Брянской областью. Два летательных аппарата перехватили над Калужской областью, еще по одному - над Белгородской областью и Московским регионом.