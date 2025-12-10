МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил два полка с присвоением почетного наименования «гвардейский»

Глава государства отметил профессионализм, массовый героизм и отвагу военнослужащих.
Владимир Рубанов 10-12-2025 20:57
Владимир Путин поздравил командование и личный состав 44-го инженерно-саперного полка и 299-го парашютно-десантного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Тексты телеграмм президента размещены на сайте Кремля.

Глава государства отметил профессионализм, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 299-го парашютно-десантного полка в ходе специальной военной операции. По его словам, действия личного состава являются образцом выполнения воинского долга и высокого профессионализма.

Кроме того, президент высоко оценил заслуги 44-го инженерно-саперного полка. Путин выразил уверенность, что военнослужащие подразделения будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

Ранее Путин поздравил 1486-й полк с наименованием «гвардейский». Глава государства поблагодарил бойцов за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, а также за верность присяге.

