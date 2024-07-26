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Путин поздравил 1486-й полк с наименованием «гвардейский»

Глава государства поблагодарил бойцов за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, а также за верность Присяге.
Ян Брацкий 2024-07-26 22:17:49
© Фото: Alexander Kazakov Keystone Press Agency Kremlin Pool Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го мотострелкового полка с почетным наименованием «гвардейский».

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», - говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что военнослужащие соединения и впредь будут хранить верность славным традициям и Присяге, с честью служить Родине и обеспечивать мирную жизнь граждан.

Также Путин направил поздравление с присвоением наименования «гвардейская» командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской радиотехнической ордена Жукова бригады (особого назначения).

#армия #Путин #мотострелки #Кремль #Президент #СВО
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