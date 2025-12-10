МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат объяснил, что изменится из-за доступа финразведки к переводам

Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через оператора НСПК.
Владимир Рубанов 10-12-2025 20:36
© Фото: Lantyukhov Sergey news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Речь идет о предоставлении информации операторам платежной системы финразведке по ее запросам, рассказал «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. При этом никак не изменятся лимиты переводов для граждан.

«Это будет осуществляться через личный кабинет, который будет открыт у оператора - "Национальная система платежных карт". Между ними будет отрегулирован порядок обмена этой информацией. Это будет делаться под контролем Центрального банка. То есть это никак не автоматический режим. Но это будет ускорять получение информации», - объяснил депутат.

Сейчас обмен данными занимает дни, сказал Свистунов. Это время, которым пользуются мошенники. Дропперы быстро прогоняют деньги через систему быстрых платежей, и долгий сбор информации о платежах затрудняет их преследование, отметил депутат. А организаторы тем более остаются безнаказанными.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило второй пакет мер по борьбе с онлайн- и телефонными мошенниками. В него вошли около 20 инициатив, включая запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательную маркировку международных вызовов. Эти меры снизят риски телефонного мошенничества.

