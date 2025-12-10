«Мишки - они коричневые»: Дегтярев о талисмане сборной России

Олимпийский мишка, каким он всем запомнился, является интеллектуальной собственностью Международного олимпийского комитета (МОК). И мы делаем похожего медведя, заявил «Звезде» глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Мы делаем похожий, созвучный, нормального цвета. Мишки - они коричневые. С нормальными ушами, атлетического телосложения, с олимпийской символикой», - сказал он.

Откуда появился синий вариант талисмана, глава Минспорта не понимает. Он отметил, что изображение не совсем соответствовало образу российского медведя.

«Он абсолютно неспортивный, вот с такой вот базой и синего цвета. Еще он у нас не взлетел, если вы помните», - добавил председатель ОКР.

Под этим Дегтярев имел в виду синего «медведя-неваляшку», разработанного «Студией Лебедева» и представленного в 2019 году. Авторы отмечали, что талисманы «Команды России» являются и символами ОКР, и талисманами нашей команды.

«Мы возвращаемся к истокам, к нашему родному мишке. Он будет не один в один, но в одном стиле, очень похож», - прокомментировал Дегтярев.

Напомним, председатель ОКР заявил о том, что новым единым маскотом сборной России станет олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года. Он отметил, что сейчас изображение талисмана находится на регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.