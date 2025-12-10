МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Мишки - они коричневые»: Дегтярев о талисмане сборной России

Он отметил, что прежнее изображение не соответствовало образу «нормального» медведя.
Гоар Хачатурян 10-12-2025 18:23
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Олимпийский мишка, каким он всем запомнился, является интеллектуальной собственностью Международного олимпийского комитета (МОК). И мы делаем похожего медведя, заявил «Звезде» глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Мы делаем похожий, созвучный, нормального цвета. Мишки - они коричневые. С нормальными ушами, атлетического телосложения, с олимпийской символикой», - сказал он.

Откуда появился синий вариант талисмана, глава Минспорта не понимает. Он отметил, что изображение не совсем соответствовало образу российского медведя.

«Он абсолютно неспортивный, вот с такой вот базой и синего цвета. Еще он у нас не взлетел, если вы помните», - добавил председатель ОКР.

Под этим Дегтярев имел в виду синего «медведя-неваляшку», разработанного «Студией Лебедева» и представленного в 2019 году. Авторы отмечали, что талисманы «Команды России» являются и символами ОКР, и талисманами нашей команды.

«Мы возвращаемся к истокам, к нашему родному мишке. Он будет не один в один, но в одном стиле, очень похож», - прокомментировал Дегтярев.

Напомним, председатель ОКР заявил о том, что новым единым маскотом сборной России станет олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года. Он отметил, что сейчас изображение талисмана находится на регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

#Дегтярев #талисман #ОКР #наш эксклюзив #олимпийский мишка #Российская сборная #минспорт рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 