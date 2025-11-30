Три человека погибли и двое ранены при обстреле Алешкинской райбольницы

Три человека погибли и двое ранены при обстреле ВСУ Алешкинской райбольницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Все погибшие и пострадавшие - работники медицинского учреждения, уточнил глава региона. В числе раненых есть женщина. Одно из зданий сильно повреждено.

На месте работают экстренные службы. Они оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации. Сальдо назвал обстрел отвратительным военным преступлением.

Ранее семейная пара погибла от удара беспилотников ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области. Это произошло в селе Железный Порт Голопристанского округа.