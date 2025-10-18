МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семейная пара погибла при налете дронов на ПВР в Херсонской области

Трагедия произошла в селе Железный Порт Голопристанского округа.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 11:50:20
© Фото: Telegram/SALDO_VGA

Пожилая семейная пара, которая жила в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате удара беспилотников ВСУ ночью в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, трагедия произошла в селе Железный Порт Голопристанского округа. Супружеская пара была в возрасте: женщине 65 лет, а ее мужу 66.

Также Сальдо добавил, что Украина нанесла удары по жилому сектору. В результате два дома местных жителей получили повреждения.

Вчера в Херсонской области двое взрослых и ребенок погибли при ударе ВСУ. Также Сальдо сообщил, что Украина атаковала дронами город Каховка, там повреждены фасад и кровля Дома культуры. В Каланчаке вследствие прилета БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет.

