Герой России рассказал о печальных настроениях в рядах ВСУ

По мнению Героя России Артема Чумарова, боевики ВСУ удерживают фронт из последних сил и после того, как он рухнет, начнутся стремительные прорывы наших сил.
Ян Брацкий 10-12-2025 01:54
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Освобождение Красноармейска, Купянска, Волчанска и Доброполья имело значимый эффект со стратегической точки зрения и значительно усилило переговорные позиции Москвы. Об этом Герой России и ДНР Артем Чумаров рассказал ведущей программы «Между тем» Наталье Метлиной.

«Я бы отметил Купянск и Красноармейск. Это значимые населенные пункты. В преддверии переговоров они сыграли в тактическом плане. Хотя европейские СМИ до сих пор пишут, что ни не полностью заняты. Образуются котлы и эти котлы закрываются», - рассказал Чумаров.

По мере того, как падает боевой дух украинских боевиков, увеличиваются темпы нашего наступления, отметил он. Сегодня штурмовые подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед.  

«Продвижение идет успешно. У украинцев настроение печальное. Но у них есть подразделения националистов, которые подготовлены и мотивированы. Хотя их уже на так много, как было первоначально, они уже не такие упертые и понимают, к чему все идет. Скоро фронт рухнет, ведь он требует человеческих ресурсов. А вот когда он рухнет - будут большие прорывы», - объяснил Герой России.

О том, что успехи наших военных во многом определяют силу позиций Кремля на переговорном треке, ранее подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. Он рассказал, что продвижение российской армии в зоне спецоперации обеспечили успех на переговорах со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

