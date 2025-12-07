Продвижение российской армии в зоне спецоперации обеспечили успех на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», - сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Ушаков отметил, что успехи ВС РФ никто не может отрицать. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп осуждал главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что тот отказался в феврале 2025 года принять условия сделки, а теперь его положение стремительно ухудшается.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти уже в ближайшее время. Трансляцию его выступления на жеребьевке финальной стадии чемпионата мира 2026 года по футболу вел канал Fox News.