МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 2000 специалистов ОПК приняли участие в семинарах ПСБ в 2025 году

Банк с 2019 года вносит свой вклад в развитие кадрового резерва отрасли.
Гоар Хачатурян 10-12-2025 15:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Более 2000 специалистов оборонно-промышленного комплекса приняли участие в семинарах ПСБ в 2025 году. За последние несколько лет банк провел уже более 100 обучающих мероприятий для сотрудников ОПК.

Обучение прошли сотрудники оборонных предприятий во всех федеральных округах России. Это в том числе и предприятия из новых регионов, которые все активнее включаются в программы исполнения гособоронзаказа.

Банк с 2019 года вносит свой вклад в развитие кадрового резерва отрасли. Эксперты банка помогают специалистам предприятий разбираться в нюансах и тонкостях осуществления расчетов по ГОЗ.

Российский оборонно-промышленный комплекс сейчас является одним из важнейших драйверов отечественной экономики. О том, как ПСБ поддерживает кадровый потенциал ОПК, смотрите в новом ролике.

#ОПК #ПСБ #обучение #банк #специалисты #предприятия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 