Более 2000 специалистов ОПК приняли участие в семинарах ПСБ в 2025 году

Более 2000 специалистов оборонно-промышленного комплекса приняли участие в семинарах ПСБ в 2025 году. За последние несколько лет банк провел уже более 100 обучающих мероприятий для сотрудников ОПК.

Обучение прошли сотрудники оборонных предприятий во всех федеральных округах России. Это в том числе и предприятия из новых регионов, которые все активнее включаются в программы исполнения гособоронзаказа.

Банк с 2019 года вносит свой вклад в развитие кадрового резерва отрасли. Эксперты банка помогают специалистам предприятий разбираться в нюансах и тонкостях осуществления расчетов по ГОЗ.

Российский оборонно-промышленный комплекс сейчас является одним из важнейших драйверов отечественной экономики. О том, как ПСБ поддерживает кадровый потенциал ОПК, смотрите в новом ролике.