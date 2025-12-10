Драйвер отечественной экономики: как развивается кадровый потенциал ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс - сейчас один из важнейших драйверов отечественной экономики. Кроме бесперебойного выполнения государственного оборонного заказа, на его плечах лежат такие масштабные задачи, как достижение технологического суверенитета, импортозамещение и импортоопережение, модернизация и цифровизация, развитие высоких технологий и многое другое. Для достижения этих амбициозных целей нужны талантливые, высококвалифицированные специалисты, идущие в ногу со временем и способные вывести отечественные предприятия на лидирующие позиции.

Свой вклад в развитие кадрового резерва для «оборонки» вносят абсолютно все отрасли. Одним из первых по собственным образовательным программам стал готовить специалистов для ВПК ПСБ. Банк организовал системное обучение сотрудников предприятий, которые работают непосредственно с государственным оборонным заказом. Специалисты по ГОЗ на предприятиях - очень узкая специализация, практические навыки такой работы не получить в университетах. Эту работу ПСБ начал еще в 2019 году, как только получил статус опорного банка и ключевого партнера для оборонно-промышленного комплекса.

«В этот момент банк принял решение развивать образовательные программы для сотрудников предприятий промышленности. Актуальность работа не утрачивает в связи с многочисленными изменениями законодательства, вариативностью условий контрактации. В этих условиях сотрудники предприятий нуждаются в постоянной поддержке, обновлении информации, донесении до них всех актуальных требований законодательства. Это способствует повышению скорости расчета, снижению ошибок, непрерывности выполнения государственного оборонного заказа», - заявил директор департамента методологии сопровождения операций по ГОЗ ПСБ Дмитрий Родин.

Семинары проходят как очно, в том числе с выездом на предприятия, так и дистанционно. Они оказались крайне востребованы, и в 2021 году учебный процесс вышел на новый уровень - была создана Академия ПСБ. Были запущены комплексные образовательные программы по различным направлениям - не только по подготовке специалистов по сопровождению государственного оборонного заказа, но и по цифровизации производства, внедрению искусственного интеллекта, по совершенствованию навыков опытных управленцев и обучению молодых специалистов. Академия стала помогать специалистам развивать системное, критическое мышление, аналитический склад ума, умение работать в команде, быть гибким, быстро адаптироваться к разным жизненным ситуациям и изменяющимся реалиям. В Академии сейчас действуют более 250 образовательных программ и обучающих мероприятий, выпущено уже более 200 тысяч слушателей.

«Мы обучаем финансовой грамотности, развиваем мягкие навыки сотрудников предприятий, такие как стрессоустойчивость, критическое мышление, адаптивность к новым изменениям, знание теории поколений, и большое количество у нас программ связано с развитием управленческих навыков, внедрением искусственного интеллекта. Для предприятий малого бизнеса, которые хотели бы начать работать в рамках гособоронзаказа, мы разработали отдельный курс, который погружает полностью, рассказывает про особенности и нюансы работы в рамках гособоронзаказа», - подчеркнула советник председателя ПСБ, ректор Академии ПСБ Светлана Вишнякова.

Академия ПСБ - это уникальная образовательная среда. Здесь сочетают теоретические знания с практическим опытом. В экспертно-преподавательский состав входят действующие и практикующие сотрудники ПСБ, специалисты профильных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций.

«У слушателей прекрасное экономическое образование, и основные вопросы, прежде всего, связаны с уникальностью работы в гособоронзаказе, а именно с методами ценообразования, составом затрат, их планированием и экономической обоснованностью, в том числе документального подтверждения. Личный опыт, которым я непременно делюсь, важен для наших слушателей, слушатели получают практические компетенции, которые необходимы для работы в государственном оборонном заказе», - отметила эксперт Академии ПСБ, специалист корпорации ОПК Гузель Кукушкина.

Обучающие мероприятия для сотрудников оборонных предприятий ПСБ проводит регулярно во всех федеральных округах России, в том числе для предприятий из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые все активнее включаются в программы исполнения государственного оборонного заказа. Очередная выездная сессия состоялась 28 ноября в Смоленске. В ней приняли участие более 50 региональных предприятий. Эксперты рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации. Только в этом году в таких семинарах банка приняли участие более 2000 специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ПСБ занимается обучением специалистов, в том числе для оборонно- промышленного комплекса, и на своей кафедре в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. В этом году там произошло знаковое событие - открытие обновленного образовательного пространства. Передовое высокотехнологичное оборудование, которое появилось в лаборатории на кафедре ПСБ, позволит учащимся реализовывать масштабные цифровые и инновационные проекты.

В следующем году ПСБ и Академия продолжат работу по повышению финансовой грамотности специалистов предприятий.

«Мы видим, как благодаря нашим образовательным программам снижается процент ошибок при расчетах у предприятий ОПК. Это является главным результатом нашей обучающей работы. Мы получаем постоянную обратную связь от предприятий ОПК. Наша работа востребована. В будущем совместно с ПСБ-академией с использованием современных технологий и наработанной практики мы планируем совершенствовать наши методики и продолжать обучение», - добавил Дмитрий Родин.

Всесторонняя поддержка государства и банка ПСБ - опорного финансового партнера российского ВПК - позволяет создавать условия для укрепления кадрового потенциала промышленности и внедрения современных образовательных технологий. Впереди большая системная работа.