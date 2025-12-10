На Украине раскрыли схему с продажей списанных военных кораблей

В Минобороны Украины списанные военные корабли выдавали за металлолом, а потом продавали их по заниженной цене вместо утилизации. Полиция Киева раскрыла схему и сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Мошенники организовали продажу списанных морских судов в качестве металлолома по заниженной цене, что принесло государству ущерб в размере более 900 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Известно, что суда были списаны из-з плохого технического состояния. Старые военные корабли подлежали утилизации в установленном законом порядке.

В ходе расследования этого дела установили, что организатор схемы был одним из должностных лиц украинского военного ведомства и действовал сообща с двумя сотрудниками госпредприятия «Укрспецторг». По информации местной генпрокуратуры, участники схемы занижали стоимость кораблей, а потом проводили формальный конкурс и продавали их как металлолом заранее определенной фирме. Таким образом они продали шесть кораблей.

По последней информации, всем участникам и организаторам аферы предъявлены обвинения. Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Напомним, что этот случай не первый, когда украинские власти, пользуясь своим служебным положением, проворачивают подобные махинации. К слову, с 10 ноября на Украине НАБУ и САП ведут масштабную антикоррупционную операцию, в ходе которой уже «посыпалось» ближайшее окружение главаря киевского режима.