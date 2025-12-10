В День Героев Отечества состоялся финал патриотического форума «Юнармии»

В День Героев Отечества в Центральном театре Российской армии состоялся финал Всероссийского юнармейского патриотического форума «Скажи Героям спасибо!». В мероприятии очно участвовали юнармейцы со всей страны, более 80 участников специальной военной операции с семьями, а по видеосвязи - свыше 1 000 военнослужащих.

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума. Министр обороны Андрей Белоусов в своей телеграмме отметил, что в этот день отдают дань уважения тем, кто совершил подвиги во имя Родины. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев зачитал текст министра.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин сообщил, что движение насчитывает уже более двух миллионов участников. С напутствием к юнармейцам обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года полковник Константин Федотов.

В рамках форума девяти региональным отделениям движения из Ингушетии, Красноярского и Приморского края, Белгородской, Мурманской, Омской, Сахалинской, Херсонской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа были присвоены имена Героев России.

Победителям международного этапа игры «Наследники Победы» из Вологодской области вручили знаки «Юнармейская доблесть». Дан старт игре «Наследники Победы-2026», в которой в следующем году примут участие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны.

Также юнармейцы представили план мероприятий к Году единства народов России, пообщались по видеосвязи с бойцами СВО, а вечер завершился концертом с участием Дениса Майданова и Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. По традиции от Театра Российской армии отправились грузовики с подарками и письмами для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер поделилась с юнармейцами навыками, которыми должен обладать репортер в зоне СВО, и рассказала об особенностях военной журналистики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.