МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В День Героев Отечества состоялся финал патриотического форума «Юнармии»

По видеосвязи в форуме приняли участие свыше 1 000 участников СВО
10-12-2025 14:23
© Фото: Минобороны России

В День Героев Отечества в Центральном театре Российской армии состоялся финал Всероссийского юнармейского патриотического форума «Скажи Героям спасибо!». В мероприятии очно участвовали юнармейцы со всей страны, более 80 участников специальной военной операции с семьями, а по видеосвязи - свыше 1 000 военнослужащих.

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума. Министр обороны Андрей Белоусов в своей телеграмме отметил, что в этот день отдают дань уважения тем, кто совершил подвиги во имя Родины. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев зачитал текст министра.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин сообщил, что движение насчитывает уже более двух миллионов участников. С напутствием к юнармейцам обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года полковник Константин Федотов.

В рамках форума девяти региональным отделениям движения из Ингушетии, Красноярского и Приморского края, Белгородской, Мурманской, Омской, Сахалинской, Херсонской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа были присвоены имена Героев России.

Победителям международного этапа игры «Наследники Победы» из Вологодской области вручили знаки «Юнармейская доблесть». Дан старт игре «Наследники Победы-2026», в которой в следующем году примут участие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны.

Также юнармейцы представили план мероприятий к Году единства народов России, пообщались по видеосвязи с бойцами СВО, а вечер завершился концертом с участием Дениса Майданова и Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. По традиции от Театра Российской армии отправились грузовики с подарками и письмами для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер поделилась с юнармейцами навыками, которыми должен обладать репортер в зоне СВО, и рассказала об особенностях военной журналистики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#юнармия #форум #Герои Отечества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 