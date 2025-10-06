МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военкор «Звезды» Шрадер раскрыла юнармейцам секреты профессии

Встреча прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.
Константин Денисов 2025-10-06 21:07:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер поделилась с юнармейцами навыками, которыми должен обладать репортер в зоне СВО, и рассказала об особенностях военной журналистики. Встреча прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.

«Мне хотелось показать, что для меня также как и для многих коллег, которые ездят в зону специальной военной операции, - журналистика и военная журналистика это не просто словосочетание, а это действительно образ жизни, это наша жизнь на самом деле. И я могу быть таким просто посредником, и может быть отчасти старшим товарищем, который сориентирует как-то, ответит опять же на какие-то более интересующиеся вопросы», - рассказала Шрадер.

Школьникам и курсантам военных вузов также показали репортажи Варвары Шрадер из зоны СВО, а после они задали нашему военкору вопросы, спрашивали в том числе как проходит подготовка военных корреспондентов, и как бойцы встречают съемочные группы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила вклад журналистов «Звезды» в освещение СВО. Она подчеркнула значение репортажей военных корреспондентов и роль их работы в формировании объективной картины происходящего.

#Москва #журналистика #юнармия #военкор
