Пассажиры столичных электричек смогут бесплатно перевезти елки весом до 36 кг

В Московском регионе пассажиры электропоездов смогут бесплатно провозить новогодние елки, если их вес не будет превышать 36 килограммов. Об этом Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила ТАСС.

«В середине декабря многие пассажиры везут домой новогодние елки. Это можно сделать и в пригородных поездах ЦППК», - объяснили в компании.

Отмечается, что при этом важно соблюдать правила провоза и не мешать другим людям. Елку можно будет провезти бесплатно во всех поездах ЦППК на маршрутах Москвы и регионов. В компании уточнили, что сумма трех ее измерений - длины, ширины и высоты - не должна быть более 180 сантиметров.

Также сообщается, что новогоднее дерево должно быть чистым. Оно не должно царапать иголками обшивку сидений или мешать другим пассажирам. Перед перевозкой елку рекомендуется обернуть плотным материалом - тканью, полиэтиленом или упаковочной бумагой. Также ее необходимо надежно зафиксировать.

В том случае, если параметры елки превысят установленные нормы, для провоза нужно приобрести билет в кассе или билетном автомате. В компании уточнили, что для пассажира, который планирует везти большое дерево на расстояние до 100 километров, билет будет стоить 120 рублей. Если длина маршрута превышает 100 километров - 240 рублей.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников объяснил, что при выборе живой ели можно не беспокоиться, что продаваемые на елочных базарах деревья срубили в старовозрастном лесу. Все елки для продажи рубят либо в питомниках, либо на просеках. Принеся дерево домой, стоит поставить его подальше от отопительных приборов, в прохладное место, желательно в воду или мокрый песок. Также нужно сделать свежий срез под углом.

Кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказывал в беседе со «Звездой» о правилах утилизации новогодних елей. Есть специальные городские пункты для сбора выбрасываемых новогодних елей. С искусственными елками все намного сложнее, уточнил эколог. Там пластмасса, которую далеко не все принимают на переработку. Если речь идет о елке, которая потеряла вид, то ее можно сдать туда, где принимают такую пластмассу. А вот если речь идет о том, что Новый год закончился, а елка осталась, то с точки зрения воздействия на климат лучше использовать ее много лет.