Минобороны РФ показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове

Бегущие с поля боя и не желающие сдаваться в плен разрозненные группы ВСУ уничтожаются огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов.
10-12-2025 13:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, посвященные уничтожению украинских формирований в городе Димитров Донецкой Народной Республики. Материал был выпущен в рамках сводки о ходе специальной военной операции по состоянию на 10 декабря 2025 года.

Согласно сообщению ведомства, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров. Штурмовые подразделения при поддержке операторов беспилотников выбивают противника из зданий, которые используются в качестве укрытий и огневых точек.

Спасающиеся бегством разрозненные группы ВСУ уничтожаются огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов. Опубликованное видео представляет собой нарезку кадров, снятых с беспилотников. На них видно, как военнослужащие в камуфляже перемещаются среди разрушенных городских построек, после чего по целям наносятся удары, приводящие к взрывам.

Ранее на видео Минобороны пленный рассказал, что солдаты ВСУ в Димитрове на позициях испытывали недостаток питания и воды и употребляли дождевую воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

