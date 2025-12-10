МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве камеры с ИИ начали фиксировать создание помех движению

Алгоритм будет считать нарушением только остановку машины более одной минуты, при этом автоматически не будут учитываться нарушения в ситуации «пробки».
Сергей Дьячкин 10-12-2025 10:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве начали использование дорожных камер для автоматической фиксации остановок машин, которые создают помехи движению. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения столичного правительства в своем Telegram-канале.

Пока нововведение будут тестировать только в одном месте - на дублере проспекта Маршала Жукова возле центра Госуслуг в районе Хорошево-Мневники. У алгоритма есть ряд важных особенностей. Так, нарушением будет считаться лишь остановка более одной минуты, поскольку камеры ведут съемку с минутным интервалом. Кроме того, система автоматически не будет фиксировать нарушения в ситуациях транспортных «пробок».

Проверка будет проходить в два этапа. Сперва нейросеть выявит потенциальное нарушение. После этого сотрудники ЦОДД будут вручную перепроверять каждый случай. И только затем материалы будут передавать в ГИБДД.

В ЦОДД правительства Москвы сообщили, что будет строго соблюдаться принцип презумпции невиновности. Все сомнительные случаи будут трактоваться в пользу водителя.

Ранее сообщалось, что в Москве и регионах водителей начали штрафовать за непристегнутый ремень безопасности, зафиксированный при помощи камеры с ИИ. Однако не во всех случаях нейросеть оказывалась объективна.

Например, когда водитель находился за рулем в темной одежде, камера могла не распознать ремень и выписать штраф, хотя нарушения не было. Отмечалось, что ошибочный штраф можно обжаловать в течение 10 дней, а сотрудники ЦОДД любые сомнения всегда трактуют в пользу собственника транспорта.

#Москва #Автомобили #цодд #нейросеть #автотранспорт #искуственный интеллект #правила дорожного движения #помеха #камеры фиксации #автомобильная пробка
