В Дагестане нашли около 800 мертвых тюленей с начала декабря

На побережье Каспийского моря в Дагестане с начала декабря нашли около 800 мертвых краснокнижных тюленей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора по научной инновационной деятельности ДГУ, руководителя научной группы фонда «Компас» Алимурада Гаджиева.

«Подсчет продолжается. Приблизительно обнаружено около 800. Но сказать точно пока невозможно», - цитирует Гаджиева агентство.

В начале декабря экстренные службы региона сообщали, что у Каспийского моря обнаружены более 320 туш тюленей. Тогда же специалисты отметили, что эта цифра неокончательная. Число выброшенных на побережье тюленей чуть позже достигло 484. Причиной смерти животных, предварительно, стали удушающие газы со дна Каспия, которые образуются во время сейсмической активности в регионе.

Напомним, каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее на Каспии, которое внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Самый массовый за последние годы мор каспийских нерп в Дагестане был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда специалисты нашли около 2,5 тысячи туш.