Более 320 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря

Более 320 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Всего на участке от устья реки Сулак до Терека нашли 322 туши. При этом специалисты отметили, что их число может вырасти.

Причиной смерти животных, предварительно, стали удушающие газы со дна Каспия, которые образуются во время сейсмической активности в регионе. Специалисты Минприроды Дагестана уже работают на месте и выясняют точные обстоятельства гибели тюленей.

Каспийский тюлень в 2020 году занесен в Красную книгу России. Он был признан исчезающим видом в 2008 году Международным союзом охраны природы. В Дагестане начали предпринимают меры к сохранению вида.

