Более 320 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря

Животное занесено в Красную книгу России.
Константин Денисов 02-12-2025 22:25
© Фото: tutizberbash, Telegram © Видео: tutizberbash, Telegram

Более 320 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Всего на участке от устья реки Сулак до Терека нашли 322 туши. При этом специалисты отметили, что их число может вырасти.

Причиной смерти животных, предварительно, стали удушающие газы со дна Каспия, которые образуются во время сейсмической активности в регионе. Специалисты Минприроды Дагестана уже работают на месте и выясняют точные обстоятельства гибели тюленей.

Каспийский тюлень в 2020 году занесен в Красную книгу России. Он был признан исчезающим видом в 2008 году Международным союзом охраны природы. В Дагестане начали предпринимают меры к сохранению вида.

В конце ноября на берегу Баренцева моря местные жители обнаружили раненого тюленя и спасли ему жизнь.

#в стране и мире #Дагестан #Каспийское море #Животные #тюлени #красная книга
