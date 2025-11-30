МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Уиткофф привез предложения об обеспечении на Украине прав нацменьшинств

Глава МИД России отметил, что поделился закрытой информацией, так как «про права человека секретничать нельзя».
Сергей Дьячкин 10-12-2025 11:20
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В предложениях, которые привез в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить на Украине права нацменьшинств и религиозные свободы. Этой информацией поделился глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Необходимость обеспечить на Украине - там, что останется от Украины, - права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», - сообщил Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что правки к американскому документу показательны. Он отметил, что они носят закрытый характер, но он поделился этой информацией, потому что «про права человека секретничать нельзя».

Также в ходе выступления министр иностранных дел России заявил, что РФ и США договорились о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине. Главное, подчеркнул Лавров, что есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Кроме того, глава российского МИД отметил, что ЕС находится «в безнадежной политической слепоте» и тешит себя иллюзиями о том, что можно победить Россию. Однако РФ не собирается воевать с Европой.

Второго декабря президент России принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит был связан с процессом обсуждения мирного плана по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета, предложив обсуждать каждый отдельно.

