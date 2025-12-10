МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: РФ и США договорились о продолжении работы по урегулированию на Украине

Глава МИД РФ отметил, что обе стороны понимают, что урегулирование невозможно без искоренения первопричин конфликта.
Виктория Бокий 10-12-2025 10:25
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США договорились о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал во время выступления в Совете Федерации. 

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное - есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», - отметил российский дипломат.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что ЕС находится «в безнадежной политической слепоте» и тешит себя иллюзиями о том, что можно победить Россию. Однако РФ не собирается воевать с Европой. Более того, у нашей страны даже мыслей таких нет.

Сергей Лавров напомнил, что Россия ответит на любые враждебные шаги. В частности, на размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москве важно понимать итоги работы США и Украины после недавних российско-американских консультаций в Кремле. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была проведена «обстоятельная работа». На основе достигнутых в ходе переговоров результатов представители США уже проводили беседу с украинской стороной.

