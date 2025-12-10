МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ангарске возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Из-за аварии на ТЭЦ остались без тепла 1 546 многоквартирных домов и 121 соцобъект.
Виктория Бокий 10-12-2025 10:08
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». На данный момент следствие продолжается.

Напомним, в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 остались без тепла 1 546 многоквартирных домов и 121 соцобъект. В городе из-за этого вводился режим ЧС.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации шесть школ были переведены на дистанционное обучение, а в двух получали знания удаленно только младшие классы. В пяти детских садах температура опускалась ниже 17 градусов, из-за чего дети были переведены в другие дошкольные учреждения.

#Иркутская область #авария #СК РФ #Уголовное дело #Ангарск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 