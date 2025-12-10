В Ангарске возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». На данный момент следствие продолжается.

Напомним, в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 остались без тепла 1 546 многоквартирных домов и 121 соцобъект. В городе из-за этого вводился режим ЧС.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации шесть школ были переведены на дистанционное обучение, а в двух получали знания удаленно только младшие классы. В пяти детских садах температура опускалась ниже 17 градусов, из-за чего дети были переведены в другие дошкольные учреждения.