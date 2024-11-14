Оплатить нельзя оспорить: почему камеры с ИИ ошибочно штрафуют за ремень

В Москве и регионах водителей штрафуют за непристегнутый ремень безопасности - нарушения фиксируют камеры с искусственным интеллектом. Однако не всегда нейросеть объективна, например, когда водитель за рулем в темной одежде, камера может не распознать ремень и выписать штраф, хотя владелец ТС ничего не нарушал.

Из-за такой формальной ошибки некоторые водители вынуждены до поездки продумывать свой образ. Например Симона Тесаева за рулем надевает только светлые вещи, чтобы камера всегда распознала ремень.

«Вожу уже несколько лет, столкнулась с такой неприятной ситуацией. Пришел штраф, хотя я была пристегнута, водила я в темное время суток, в темной одежде, не стала разбираться с ситуацией, было проще оплатить штраф», - рассказала она.

Камеры особенно плохо распознают салон автомобиля и самого водителя в темное время суток. Связано это с отражающей способностью вещей. Во время фиксации нарушения для камеры ремень и одежда - одно целое. А учитывая, что мало кто из автомобилистов надевает светоотражающие куртки, определить - где начинается человек и заканчивается ремень, камере затруднительно.

«Распознавание образа того или иного предмета осуществляется по контрастному контуру и в сравнении с накопленной библиотекой образов. Конечно же если ремень проходит по одежде, которая с ним одного тона, то в конечной точке техника не может определить есть ремень или нет», - пояснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Само распознавание происходит по накопленной базе данных. И производители камер утверждают, что ошибки практически исключены.

Если же штраф выписали ошибочно, у водителя есть десять дней, чтобы его обжаловать. Обратиться можно как в электронном виде, так и в письменном - через госуслуги, mos.ru и напрямую в ведомства. Либо можно подать жалобу в районных суд по месту нарушения. Сотрудники ЦОДД рассматривают каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда трактуются в пользу собственника транспорта.

«Если на фотографии, либо на видео, на котором зафиксировано правонарушение будет однозначно, либо сомнительно видно, что все-таки ремень присутствует по каким-либо признакам, допустим, лямку видно на просвете, то большие шансы, что это постановление признают незаконным и отменят», - отметил автоюрист Лев Воропаев.

Сейчас штраф за непристегнутый ремень составляет 1 000 рублей. Причем «письмо счастья» может прийти собственнику авто в том числе, если не пристегнулся и пассажир в салоне.

По статистике, ремень снижает риск гибели в ДТП на 25–50 процентов. Да и подушка безопасности поможет только если водитель пристегнут. Так ее изначально спроектировали.

Если раньше нарушения регистрировали сотрудники дорожного движения, то теперь дело за техникой. А искусственный интеллект, на основе которого камеры делают снимки, пока только учится правильному распознаванию.