МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия в полном объеме внесла свой взнос в бюджет ООН

Российская Федерация внесла в бюджет организации $71 781 915.
Дарья Ситникова 10-12-2025 01:03
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Global Look Press

Россия в полном объеме внесла свой взнос в регулярный бюджет ООН. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы говорим спасибо Российской Федерации, которая полностью уплатила свой взнос в регулярный бюджет», - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что Россия внесла в бюджет организации $71 781 915. Кроме этого, он указал, что с учетом выплат РФ число полностью внесших свой взнос в бюджет всемирной организации стран достигло 146.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США, задерживающие перечисление около $3 млрд. В результате чего организации приходиться сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что в ООН есть множество проблем и кризисов. Однако альтернативы этой организации на сегодняшний день не существует, несмотря на то, что разговоры о необходимой реформе идут последние два десятилетия.

#Россия #ООН #взнос #Дюжаррик #регулярный бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 