Россия в полном объеме внесла свой взнос в бюджет ООН

Россия в полном объеме внесла свой взнос в регулярный бюджет ООН. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы говорим спасибо Российской Федерации, которая полностью уплатила свой взнос в регулярный бюджет», - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что Россия внесла в бюджет организации $71 781 915. Кроме этого, он указал, что с учетом выплат РФ число полностью внесших свой взнос в бюджет всемирной организации стран достигло 146.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США, задерживающие перечисление около $3 млрд. В результате чего организации приходиться сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что в ООН есть множество проблем и кризисов. Однако альтернативы этой организации на сегодняшний день не существует, несмотря на то, что разговоры о необходимой реформе идут последние два десятилетия.