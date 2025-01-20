WP: десятки сотрудников Госдепа уволятся в день инаугурации Трампа

Команда избранного американского президента Дональда Трампа потребовала отставки десятков сотрудников Государственного департамента. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post. Сообщается, что данный шаг должен продемонстрировать «решительный разрыв» с уходящей администрацией Джо Байдена.

По данным журналистов, в списке тех, кто вскоре уйдет в вынужденную отставку, присутствуют заместитель госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс и помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

«Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из Госдепартамента с полудня понедельника, получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента», - пишет WP.

Напомним, инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится уже сегодня, 20 января. Торжественная церемония должна пройти в ротонде Капитолия.

Ожидается, что в первый день президентства Дональд Трамп подпишет более ста документов, в том числе отменит все «радикальные и глупые» распоряжения Джо Байдена.