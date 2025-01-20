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Turkiye: Турция потребует от Трампа прекратить поддержку курдов в Сирии

Ранее в Турции допустили проведение военной операции против курдов в Сирии.
Елизавета Кондрикова 2025-01-20 05:55:39
© Фото: Altan Gocher ZUMAPRESS.com Globallookpress

Турция намерена представить на рассмотрение администрации 47-го президента США Дональда Трампа вопрос о сокращении поддержки боевиков запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Сирии, пишет газета Türkiye со ссылкой на собственные источники.

«Анкара стремится открыть новую дверь в отношениях с США для решения проблем, которые она не смогла преодолеть в эпоху «президента США - прим.ред.) Джо Байдена», - говорится в публикации.

Сообщается, что помимо поддержки РПК Анкара представит Трампу другие вопросы, которые «необходимо срочно решить». Так, речь идет об отмене американских санкций в отношении Турции, возвращении к программе поставок F-35 и отправка Анкаре F-16, одобренных Конгрессом.

Напомним, в начале января в Турции допустили проведение военной операции против курдов в Сирии в случае невыполнения ряда условий. В частности речь идет об иностранных террористах в Сирии, ухода которых добивается Анкара.

#сирия #сша #курды #Дональд Трамп #Турция #требования
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