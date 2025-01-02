Почти тысячу машин сожгли во время празднования Нового года во Франции

Во Франции в течение новогодней ночи сожгли 984 автомобиля и задержали 420 человек. Такие данные привел телеканал BFMTV.

«По данным МВД на 1 января, в ночь со вторника, 31 декабря 2024 года, на понедельник, 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек», - говорится в публикации.

Также, по словам главы МВД Бруно Ретайо, во время празднования произошло множество инцидентов, связанных с фейерверками. В результате одного из них в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза. В другом случае человек попал в больницу в критическом состоянии.

Ранее в катарской столице Дохе произошла давка при входе на станцию метро. Это случилось после окончания праздничного концерта, когда люди начали уезжать домой.