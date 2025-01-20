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Минобороны показало кадры боевой работы «кочующих огневых точек»

Получив координаты цели от беспилотников-разведчиков, бойцы на квадроциклах выдвигаются в указанный район и в считаные секунды уничтожают врага.
2025-01-20 08:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мобильных расчетов противотанковых ракетных комплексов группировки войск «Север». Бойцы на квадроциклах действуют вблизи линии боевого соприкосновения в приграничном районе Курской области. Эти легкие машины, оснащенные средствами огневого поражения, называют «кочующими огневыми точками».

Мобильные экипажи бьют по укрепленным позициям, технике и пехоте противника с помощью противотанковых управляемых ракет. В этом случае квадроциклы используются в качестве платформы.

Подобная тактика отличается высокой мобильностью. После поражения целей военнослужащие быстро исчезают с поля боя.

О выявленных целях расчету ПТРК сообщают разведчики. С воздуха они засекают передвижение противника, ротацию личного состава, выдвижение бронетехники. Мобильные бойцы в это время дежурят в своей зоне ответственности и после получения сигнала выдвигаются на точку.

Противник находится настолько близко, что подтверждение с беспилотника не нужно, точное попадание видно сразу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #ВСУ #спецоперация #ПТРК #квадроцикл
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