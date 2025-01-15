МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Фагота» прямым попаданием поразил технику ВСУ и сорвал ротацию

Военнослужащие группировки «Центр» нанесли удар из «Фагота» по району сосредоточения живой силы и бронетехники ВСУ. Цели были уничтожены, ротация противника сорвана.
2025-01-15 05:58:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. Они показали момент уничтожения боевой бронированной техники с пехотой противника.

Район сосредоточения живой силы и бронетехники украинских националистов обнаружили разведчики. Они передали товарищам из противотанкового расчета координаты, и те выдвинулись на огневую точку.

Там бойцы осуществили пуск управляемых ракет по целям. Технику с пехотой ВСУ удалось уничтожить прямым попаданием.

Ранее оператор беспилотника уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ в Харьковской области. Поражение цели зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #ротация #птрк фагот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 