Военнослужащие расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. Они показали момент уничтожения боевой бронированной техники с пехотой противника.

Район сосредоточения живой силы и бронетехники украинских националистов обнаружили разведчики. Они передали товарищам из противотанкового расчета координаты, и те выдвинулись на огневую точку.

Там бойцы осуществили пуск управляемых ракет по целям. Технику с пехотой ВСУ удалось уничтожить прямым попаданием.

Ранее оператор беспилотника уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ в Харьковской области. Поражение цели зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.