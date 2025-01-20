Байден накануне инаугурации Трампа заявил, что никуда не уходит

Действующий президент США Джо Байден в свой последний день нахождения на посту американского лидера заявил, что никуда не уходит. Об этом он сказал в ходе посещения христианского собрания в Южной Каролине.

«Я никуда не ухожу. Я не шучу», - сказал президент.

Так, в ходе завершения своего президентства Байден посетил две церкви штата. Он обратился к верующим и призвал их «не терять надежду». Сам президент не раскрыл своих планов после инаугурации республиканца Дональда Трампа, но пообещал оставаться активным.

Напомним, в понедельник, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США. К данному моменту Трамп уже пообещал в первый же день своего нахождения на посту главы государства отменить все «глупые и радикальные» распоряжения своего предшественника.