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Артиллеристы «сложили» дом на головы боевиков в Запорожской области

Для более эффективного поражения конкретной вражеской цели артиллеристы всегда подбирают соответствующий боеприпас, работая из одного орудия.
2025-01-20 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили боевиков ВСУ, которые прятались в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Кроме того, бойцы противотанкового дивизиона 58-ой общевойсковой армии поразили склад боеприпасов украинских националистов на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Информация от разведки поступает на пункт управления, после чего мы ставим задачу командирам подразделений на уничтожение объекта противника. Конкретно говорим, где находится цель. В дальнейшем распределяем кто, куда, как уничтожает цель», - отметил начальник штаба дивизиона с позывным Лиман.

Артиллеристы работают по целям различными боеприпасами, в зависимости от целей, которые поступают от разведчиков.

«Может работать и одно орудие, смотря какой боеприпас. По пехоте осколочно-фугасными работаем, по бронированным целям противника тоже можем ими. Мы с одного орудия можем работать по разным целям», - добавил Лиман.

Вражеские цели уничтожаются ежедневно, времени на отдых у артиллеристов почти нет. Хотя интенсивность ответных обстрелов снижается, противник не оставляет попыток контратаковать.

«Противник затих, как гиены вылезают, пытаются произвести какие-то наступательные действия. Но у них ничего не получается. Они ведут наступательные действия мелкими группами. Соответственно, враг остановлен уже на подступах нашими ребятами», - рассказал о работе подразделения начальник штаба дивизиона.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #запорожская область #Ореховское направление
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