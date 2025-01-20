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Врач рассказал, кому нужно опасаться «температурных качелей»

По словам медика, самая главная задача - не допустить обострения хронических заболеваний, снизить частоту гипертонических кризов.
Владимир Рубанов 2025-01-20 17:53:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Колебания температур оказывают влияние на обострение хронических заболеваний и на прогрессирование лор-заболеваний, объяснил «Звезде» врач общей практики Денис Прокофьев.

«Самое главное - понимать, что изменения температуры приводят к изменению атмосферного давления и оказывают влияние на общий объем циркулирующей крови. Поэтому первая группа людей, которая подвержена такому воздействию, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо очень внимательно к себе относиться, перевести измерение артериального давления на ежедневный, многократный период», - рассказал доктор.

По словам медика, самая главная задача - не допустить обострения хронических заболеваний, снизить частоту гипертонических кризов. Поэтому нужно внимательно отнестись к терапии, которую пациент принимает постоянно. Не должно быть никаких пропусков препаратов, нужно четко контролировать пульс, давление и проводить другие предписанные процедуры.

«Иммунитет находится под серьезным ударом вирусов и бактерий, поэтому при первых симптомах необходимо обращаться к врачу. Самостоятельное лечение может только усугубить ситуацию. Потому что мы видим, что респираторно-вирусные инфекции имеют вирусно-бактериальную природу, поэтому самим справиться с симптомами можно, но лечить заболевание должны врачи под контролем показателей биохимии, общего анализа крови и так далее», - говорит Прокофьев.

В ближайшие два дня в Москве ожидается понижение температуры. Утром 21 января похолодает до -7...-9°С. Морозными будут и следующие несколько дней. Начиная с пятницы в столицу вернется оттепель.

#Погода #здоровье #иммунитет #температура #врач #сердечно-сосудистые заболевания #давление #наш эксклюзив #инфекции
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