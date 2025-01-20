Дроноводы уничтожили вражескую бронемашину «Казак» в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой бронированной машины «Казак» на территории Харьковской области. Это сделал расчет FPV-дрона из состава группировки войск «Север».
Вначале бронемашину обнаружили разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Отмечено, что «Казак» перевозил украинских боевиков для проведения ротации.
Проанализировав разведданные, российские военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона. Российское оборонное ведомство отметило, что оператору удалось добиться прямого попадания. В результате этого была сорвана ротация личного состава ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области. Это произошло в районе ответственности группировки войск «Запад», сообщили в МО РФ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»