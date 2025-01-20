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Дроноводы уничтожили вражескую бронемашину «Казак» в Харьковской области

Неприятельскую боевую бронированную машину обнаружили в лесополосе при помощи беспилотника.
2025-01-20 16:37:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой бронированной машины «Казак» на территории Харьковской области. Это сделал расчет FPV-дрона из состава группировки войск «Север». 

Вначале бронемашину обнаружили разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Отмечено, что «Казак» перевозил украинских боевиков для проведения ротации. 

Проанализировав разведданные, российские военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона. Российское оборонное ведомство отметило, что оператору удалось добиться прямого попадания. В результате этого была сорвана ротация личного состава ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области. Это произошло в районе ответственности группировки войск «Запад», сообщили в МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Харьковская область #бронемашина #казак #FPV-дроны
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