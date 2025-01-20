Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику противника в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом демонстрирует Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах показаны полет и пуски ракет с разных ракурсов, а также работа летчиков в кабине.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Применив вооружение, экипаж выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.