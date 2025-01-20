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Мелания Трамп запустила собственный мемкоин

Сейчас криптовалюту супруги Трампа можно приобрести за $0,21, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Елизавета Кондрикова 2025-01-20 01:55:59
© Фото: Жен Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания сообщила о запуске собственной криптовалюты вслед за ним. Ранее сам Трамп объявил о создании своей шуточной валюты «мемкоина».

«Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже», - говорится в сообщении супруги Трампа.

Криптовалюта будущей Первой леди США получила название $MELANIA, об этом она сообщила в социальной сети TruthSocial. Сейчас мемкоин можно приобрести за $0,21, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

О запуске криптовалюты избранного главы США стало известно в пятницу, 17 января. Сейчас она торгуется в районе $40.

Напомним, летом Трамп заявлял о планах сделать США крипто-столицей планеты и биткоин-державой в будущем в случае своей победы на выборах. Также избранный президент намеревается создать в стране стратегический национальный запас биткоина.

#сша #Дональд Трамп #криптовалюта #мелания трамп #мемкоин
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