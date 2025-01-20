МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Куценко ответил на сообщения об обнаружении в его авто убитой женщины

О случившемся актер узнал в момент, когда находился на съемках.
Анна Горбатова 2025-01-20 14:56:09
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с обнаружением в автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве тела убитой женщины. Ранее SHOT писал о том, что машина, в которой нашли труп, принадлежит Куценко.

Актер рассказал, что о произошедшем он узнал в момент, когда находился в экспедиции на съемках. Кроме того, он выразил соболезнования родственникам погибшей.

«Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», - написал Куценко в своем Telegram-канале.

Задержанный уже признал свою вину, сообщили в СК. Как утверждается, со своей жертвой тот познакомился около Киевского вокзала. Затем возник некий конфликт, и он зарезал спутницу, пишет SHOT.

Изрезанное тело лежало в салоне авто, которое было накрыто брезентом, машину припарковали в арке на въезде во двор. На опубликованных кадрах видны следы крови и кожаный чехол, возможно, от холодного оружия.

#в стране и мире #расследование #актер #гоша куценко #Трагедия #машина #Уголовное дело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 