Куценко ответил на сообщения об обнаружении в его авто убитой женщины

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с обнаружением в автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве тела убитой женщины. Ранее SHOT писал о том, что машина, в которой нашли труп, принадлежит Куценко.

Актер рассказал, что о произошедшем он узнал в момент, когда находился в экспедиции на съемках. Кроме того, он выразил соболезнования родственникам погибшей.

«Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», - написал Куценко в своем Telegram-канале.

Задержанный уже признал свою вину, сообщили в СК. Как утверждается, со своей жертвой тот познакомился около Киевского вокзала. Затем возник некий конфликт, и он зарезал спутницу, пишет SHOT.

Изрезанное тело лежало в салоне авто, которое было накрыто брезентом, машину припарковали в арке на въезде во двор. На опубликованных кадрах видны следы крови и кожаный чехол, возможно, от холодного оружия.