SHOT: в машине Гоши Куценко нашли тело зарезанной женщины

В минувшее воскресенье в якобы принадлежащем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец» нашли тело убитой женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что машина была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

В прокуратуре сообщили, что действительно был обнаружен труп в советской легковушке. При этом официального подтверждения информации, что автомобиль принадлежит артисту, нет. Супруга Гоши Куценко в разговоре со «Звездой» отказалась от комментариев.

По данным Следственного комитета России, женщину на Кутузовском проспекте зарезал ее собутыльник. После этого он затащил тело в припаркованную машину.

Предполагаемого убийцу уже задержали. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.