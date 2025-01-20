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SHOT: в машине Гоши Куценко нашли тело зарезанной женщины

Официального подтверждения информации, что автомобиль принадлежит актеру, нет.
Сергей Лебедев 2025-01-20 13:35:33
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В минувшее воскресенье в якобы принадлежащем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец» нашли тело убитой женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что машина была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

В прокуратуре сообщили, что действительно был обнаружен труп в советской легковушке. При этом официального подтверждения информации, что автомобиль принадлежит артисту, нет. Супруга Гоши Куценко в разговоре со «Звездой» отказалась от комментариев.

По данным Следственного комитета России, женщину на Кутузовском проспекте зарезал ее собутыльник. После этого он затащил тело в припаркованную машину.

Предполагаемого убийцу уже задержали. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

#Москва #в стране и мире #актер #гоша куценко #машина #запорожец #Кутузовский проспект
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