FPV-дрон уничтожил машину боевиков ВСУ в курском приграничье

Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили автомобиль украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Вражеский автомобиль был обнаружен разведывательными подразделениям центра. Данные оперативно передали операторам ударных средств.

Противники безуспешно пытался отразить удар с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате удара автомобиль, а также находившиеся внутри боевики были уничтожены. Прямое попадание по цели зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения еще одного вражеского автомобиля. Цель была уничтожена FPV-дроном, несмотря на попытки врага использовать систему РЭБ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов