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FPV-дрон уничтожил машину боевиков ВСУ в курском приграничье

Вражеский автомобиль и личный состав уничтожены несмотря на попытки врага отразить беспилотник средствами РЭБ.
2025-01-19 10:14:46
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили автомобиль украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Вражеский автомобиль был обнаружен разведывательными подразделениям центра. Данные оперативно передали операторам ударных средств.

Противники безуспешно пытался отразить удар с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате удара автомобиль, а также находившиеся внутри боевики были уничтожены. Прямое попадание по цели зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения еще одного вражеского автомобиля. Цель была уничтожена FPV-дроном, несмотря на попытки врага использовать систему РЭБ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Автомобиль #Курская область #FPV-дрон #Рубикон
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