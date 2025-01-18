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ERR: корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

Миссия якобы направлена на повышение осведомленности альянса на Балтике.
Игнат Далакян 2025-01-18 17:47:40
© Фото: Takimoto Marina, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военные корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках миссии «Балтийский часовой». Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что этот проект направлен якобы на повышение осведомленности альянса на Балтике.

«Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции "Балтийский страж"», - говорится в сообщении.

Известно, что в столице Эстонии встали на якорь два корабля НАТО, которые принимают участие в патрулировании моря. Эскадру возглавляет фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп». По данным телерадиокомпании, на его борту есть вертолет, который может вести наблюдение с моря. Кроме того, в миссии участвует гидролокационное судно, способное следить за происходящим на дне, включая инспектирование подводной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Корабли НАТО, в частности Голландии и Германии, будут патрулировать воды Финского залива. В верховном командовании альянса заявили, что миссия носит бессрочный характер.

#в стране и мире #НАТО #корабли #Балтийское море #Таллин
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