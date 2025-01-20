Артиллерист: из-за нехватки бронетехники боевики ВСУ ездят на пикапах

В рядах ВСУ заметен дефицит бронетехники, украинские боевики вынуждены пересаживаться на легкие внедорожные пикапы. Об этом сообщил нашему корреспонденту Анастасии Авсюк командир взвода управления реактивной артиллерийской батареи с позывным Небо.

«Техники стало меньше гораздо, в разы. Получается, машины, такие, как пикапы ездят, а танков и БТРов замечено не было», - говорит он.

На окрестностях Курахово вся дорога в сплошных воронках от снарядов. В полях подбитые боевые машины врага. Реактивщики ежедневно расчищают путь нашей пехоте, накрывают противника плотным огнем.

Несмотря на то, что РСЗО «Град» - «площадное» оружие, бойцы стараются бить точно, корректируют огонь после нескольких пристрелочных. На огневой расчет долго не задерживается, отработав пакетом, быстро покидает позицию и откатывается в безопасный район.

Боец с позывным Синоптик за рулем машины уже больше двух лет. Еще в начале СВО он вместе с сослуживцами придумал машине позывной, позже взял себе такой же.

«Еще когда мы работали с самых первых дней в Попасной, мы прозвали свою машину "Синоптиком". Машинка не подводит. Если ее обслуживать своевременно, за ней смотреть, разговаривать с ней, у нее есть душа. После нас остаются очень хорошие осадки», - делится он.

Артиллеристы преданы своему делу, работу знают. Позиции не покидают пока не выполнят задачу. Бойцы хоть и работают под прикрытием РЭБ, не раз уходили от дронов ВСУ. Недавно дрон «Баба-яга» выследил машину, пытался атаковать ее, но не успел. «Град» свернули, а беспилотник сбили меткими выстрелами.

Группировку ВСУ западнее Курахово давят со всех сторон. Враг бросает в оборону свои резервы, остатки техники, хотя уже понимает, что находится в огневом мешке. Наши расчеты накрывают точки, где боевики пытаются собрать ударных кулак, который уже очень скоро будет полностью разгромлен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.