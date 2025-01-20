ВСУ потеряли более 460 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 460 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Из бронетехники российским военнослужащим удалось уничтожить четыре вражеских танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять других боевых бронированных машин.

Кроме этого, неприятель потерял 57 автомобилей, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и станцию радиоэлектронной борьбы. Также ВС РФ на Курском направлении за сутки уничтожили пять орудий полевой артиллерии и миномет.

Российское оборонное ведомство сообщает, что еще противник лишился четырех пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.

Ранее МО РФ сообщало, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию украинских боевиков в Курской области. Летчики использовали авиационные ракеты и уничтожили как бронетехнику неприятеля, так и личный состав.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.