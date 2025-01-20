МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли более 460 боевиков за сутки боев на Курском направлении

В числе украинских потерь - 18 единиц бронетехники, 57 автомобилей, пять орудий, миномет, станция РЭБ, БРЭМ, склад боеприпасов и четыре пункта управления БПЛА.
2025-01-20 13:37:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 460 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Из бронетехники российским военнослужащим удалось уничтожить четыре вражеских танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять других боевых бронированных машин. 

Кроме этого, неприятель потерял 57 автомобилей, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и станцию радиоэлектронной борьбы. Также ВС РФ на Курском направлении за сутки уничтожили пять орудий полевой артиллерии и миномет. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что еще противник лишился четырех пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов. 

Ранее МО РФ сообщало, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию украинских боевиков в Курской области. Летчики использовали авиационные ракеты и уничтожили как бронетехнику неприятеля, так и личный состав. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 