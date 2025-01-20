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Сальдо: ВСУ при атаке по Бехтерам «не пожалели» две HIMARS

Глава региона уточнил, что ракеты киевского режима прилетели рядом со школой утром, когда ученики и педагоги шли на занятия.
Ирина Егорова 2025-01-20 13:35:10
© Фото: SALDO_VGA, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал детали сегодняшней утренней атаки по селу Бехтеры. По его словам, ВСУ «не пожалели» две HIMARS, ракеты были оснащены кассетными боеприпасами. Сальдо добавил, что прилеты ракет были зафиксированы в 08.00 и произошли рядом со школой - в это время учителя и дети шли на занятия.

«Двое погибших взрослых, трое раненых детей. Всего пострадавших 21 человек», - добавил губернатор.

Украинские боевики также обстреляли сегодня Горловку - там пострадали восемь человек. Один из вражеских снарядов разорвался в 50 метрах от больницы, когда туда доставляли пострадавших в результате артобстрела. 

#ВСУ #атака #наш эксклюзив #село #Херсонская область #владимир сальдо
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