Сальдо: ВСУ при атаке по Бехтерам «не пожалели» две HIMARS

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал детали сегодняшней утренней атаки по селу Бехтеры. По его словам, ВСУ «не пожалели» две HIMARS, ракеты были оснащены кассетными боеприпасами. Сальдо добавил, что прилеты ракет были зафиксированы в 08.00 и произошли рядом со школой - в это время учителя и дети шли на занятия.

«Двое погибших взрослых, трое раненых детей. Всего пострадавших 21 человек», - добавил губернатор.

Украинские боевики также обстреляли сегодня Горловку - там пострадали восемь человек. Один из вражеских снарядов разорвался в 50 метрах от больницы, когда туда доставляли пострадавших в результате артобстрела.