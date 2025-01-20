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При ударе ВСУ по Бехтерам в Херсонской области пострадали 13 человек

Среди пострадавших двое детей, они находятся в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2025-01-20 10:16:54
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Украинские боевики нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры в Херсонской области. В результате атаки пострадали 13 человек, есть и погибшие, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, прилеты были зафиксированы в 08.00 и произошли рядом со школой - в это время учителя и дети шли на занятия.

«В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что «чудовищный удар является доказательством варварства киевского режима».

«Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жесткого международного осуждения», - добавил он.

Киевский режим регулярно наносит удары по населенным пунктам и гражданским объектам в Херсонской области. Так, на прошлой неделе ВСУ FPV-дронами атаковали пассажирскую маршрутку, которая выполняла регулярные рейсы. Один человек погиб, еще двое пострадали. 

#школа #ВСУ #удар #пострадавшие #владимир сальдо
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