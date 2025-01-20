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Опубликованы кадры последствий обстрела Горловки в час пик

Один из снарядов разорвался в 50 метрах от больницы.
Сергей Лебедев Варвара Шрадер 2025-01-20 13:06:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Горловка в Донецкой Народной Республике один из украинских снарядов разорвался в 50 метрах от больницы, куда доставляли пострадавших в результате артиллерийского обстрела. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер.

Националисты атаковали населенный пункт в час пик. Они использовали кассетные боеприпасы, которые посекли множество зданий, магазинов и машин вокруг.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром ВСУ обстреляли Горловку. В результате вражеского удара пострадали восемь местных жителей.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

#ДНР #Горловка #денис пушилин #Обстрел #наш эксклюзив
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