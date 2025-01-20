Опубликованы кадры последствий обстрела Горловки в час пик

В городе Горловка в Донецкой Народной Республике один из украинских снарядов разорвался в 50 метрах от больницы, куда доставляли пострадавших в результате артиллерийского обстрела. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер.

Националисты атаковали населенный пункт в час пик. Они использовали кассетные боеприпасы, которые посекли множество зданий, магазинов и машин вокруг.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром ВСУ обстреляли Горловку. В результате вражеского удара пострадали восемь местных жителей.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.