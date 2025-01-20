Восемь жителей Горловки ранены при артобстреле ВСУ

Восемь человек пострадали в результате артобстрела ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Глава региона заявил, что среди раненых семь женщин в возрасте от 43 до 78 лет и 43-летний мужчина.

Он уточнил, что пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также один из украинских снарядов повредил здание Городской больницы №2 - в хирургическом комплексе выбиты стекла в 28 оконных проемах, повреждена входная группа и короб вентиляции в одном из кабинетов.

«Кроме больницы, сегодня также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие. Сгорели два автомобиля», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики целенаправленно наносят удары по объектам гражданской, критической инфраструктуры и мирному населению.

Украинские боевики регулярно обстреливают Горловку - при помощи беспилотников-камикадзе, сбрасывая взрывные устройства с дронов или атакуя кассетными боеприпасами.