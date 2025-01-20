В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям

Вейпы необходимо запретить, а продавцов и хозяев этого бизнеса «на костях» следует законодательно наказывать, возможно, даже привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в комментарии «Звезде».

«Это должно быть очень существенное наказание, мы понимаем, что это чей-то бизнес, но когда это касается здоровья детей и жителей нашей страны...» - отметила она.

По словам Соломатиной, законопроект будет полностью реализуем и за его выполнением будут следить в том числе правоохранительные органы. Депутат вспомнила закон о запрете курения, который был принят в 2013 году - относительно него тоже были сомнения, однако он сработал и его пользу россияне видят и чувствуют на данный момент.

«У продавца есть хозяин всегда. Без решения хозяина этот продавец ничего не сделает. Надо говорить о тех, кто организовывает этот бизнес. Люди, которые непосредственно этим торгуют, тоже должны знать закон», - прокомментировала Соломатина меры, которые могут применяться к продавцам и хозяевам этого бизнеса.

Депутат Госдумы не исключает, что возможно введение уголовной ответственности за продажу вейпов и электронок.

Напомним, 1 июня 2023 года в России вступил в силу запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Их продажа разрешена только в магазинах и павильонах. Реализация продукции на выставках, ярмарках, дистанционным способом и при помощи автоматов - под запретом. Кроме того, нельзя открыто выкладывать вейпы на прилавках в торговых точках.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили запретить продажу электронных сигарет и специальных жидкостей для них, включая безникотиновые. Парламентарии объяснили это ростом популярности вейпов среди детей.