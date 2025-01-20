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Экипаж танка Т-80БВ уничтожил блиндаж и орудие боевиков ВСУ в ДНР

Огонь корректировался благодаря беспилотным летательным аппаратам. С их же помощью фиксировались попадания в цель.
2025-01-20 10:53:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Юг» уничтожили замаскированное артиллерийское орудие и блиндаж с боевиками ВСУ на Часовоярском направлении. Об этом сообщило Минобороны России, предоставив кадры боевой работы.

«По координатам, полученным с помощью БПЛА, экипаж танка Т-80БВ 3-го армейского корпуса несколькими выстрелами успешно уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника и находившийся рядом с ним блиндаж с расчетом», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство показало, как танк движется, а также ведет огонь из пушки. Машина покрыта маскировочной сетью, над башней размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов. Кроме того, показаны кадры с результатами ударов - попадания фиксировались с помощью беспилотников.

В описании к видео сказано, что, выполнив боевую задачу, экипаж покидает огневую позицию и возвращается в тыловой район, где пополняет боекомплект и ожидает следующей задачи.

Семейство танков Т-80 оборудовано газотурбинным двигателем. Эти танки используются для уничтожения укреплений, живой силы, бронеобъектов, огневых средств. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-80 #ВСУ #МО РФ
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