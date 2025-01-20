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Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Перечень пополнился 18 препаратами.
Сергей Лебедев 2025-01-20 11:36:08
© Фото: IMAGO, Felix Schlikis, GlobalLookPress

Российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Он пополнился 18 препаратами, которые помогут при лечении сахарного диабета, лейкоза, пневмонии, рака молочной железы и других заболеваний. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня принято решение дополнить перечень еще 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний», - сказал председатель правительства.

Михаил Мишустин отметил, что большинство медикаментов из списка выпускают в России. До 2030 года долю отечественного производства планируется нарастить до 90%.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) станут доступнее сложные операции для лечения аритмии, стентирование коронарных артерий и имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора, а также операции на брахиоцефальных артериях.

Предусмотрено отдельное финансирование ряда важных манипуляций. Их должны проводить в обязательном порядке без оговорок на наличие возможностей и средств.

#Россия #михаил мишустин #правительство #препараты #список #кабмин
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