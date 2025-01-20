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Политолог заявил о непредсказуемости действий Трампа в отношении России

Михаил Синельников-Оришак считает, что новый президент США не выполнит большинство своих обещаний.
Сергей Лебедев 2025-01-20 10:50:59
© Фото: Adam Schultz, White House, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Избранный американский президент Дональд Трамп отличается своей непредсказуемостью и желанием осуществить все задуманное максимально быстро. Это нужно учитывать при прогнозировании возможных отношений между США и Россией. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Если у Трампа что-то быстро не получается, он столь же быстро остывает и забывает про это. Надо иметь это в виду, как и то, что большинство обещаний Трампа так и останутся его обещаниями», - отметил собеседник.

Что касается отмены санкций, то, предположил Синельников-Оришак, американская сторона обязательно потребует что-то взамен.

Напомним, уже сегодня, 20 января, Дональд Трамп вступит в должность президента США. Ранее республиканец неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт, а также говорил об отмене части антироссийских санкций.

#Россия #сша #Дональд Трамп #санкции #Президент #отношения #наш эксклюзив
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