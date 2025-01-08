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Т-80 в связке с расчетом БПЛА уничтожил замаскированное орудие ВСУ

Операторы дрона обнаружили скрытую артиллерийскую позицию в лесополосе.
2025-01-08 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты Южной группировки войск уничтожили замаскированное орудие противника на Часов-Ярском направлении. Они действовали вместе с расчетом БПЛА 3-го армейского корпуса, который нашел орудие.

Операторы дрона обнаружили скрытую артиллерийскую позицию ВСУ в лесополосе и передали координаты цели на командный пункт. Командиры решили уничтожить орудие с помощью танков Т-80.

Танкисты прибыли на закрытую огневую позицию и нанесли удар. Благодаря разведке с беспилотника орудие было уничтожено с расстояния больше трех километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Т-80 #бпла #беспилотники #Южная группировка войск #Часовярское направление
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